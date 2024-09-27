18-летняя велогонщица из Швейцарии умерла после падения на юниорском ЧМ в Цюрихе

18-летняя велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер скончалась в результате травмы головы, полученной во время юниорской шоссейной гонки на домашнем чемпионате мира — 2024, который проходит в Цюрихе с 21 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В четверг, 26 сентября, Фуррер упала во время гонки на чемпионате мира. Спортсменка была доставлена ​​в больницу на спасательном вертолёте. Она получила серьёзную черепно-мозговую травму и больше не пришла в себя.

Ранее Мюриэль Фуррер выступала в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.