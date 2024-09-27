Сборная Франции крупно обыграла Таиланд в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции крупно обыграла команду Таиланда со счётом 5:2 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.

Французы открыли cчёт на восьмой минуте и увеличили отрыв на 22-й. Тайские футболисты смогли отыграть один мяч на 24-й минуте с помощью пенальти, но снова уступили. На 32-й минуте отставание опять сократилось. Однако два следующих друг за другом гола в концовке встречи позволили Франции одержать победу с крупным счётом.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.