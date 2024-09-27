Сборная Франции крупно обыграла Таиланд в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
Поделиться
Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции крупно обыграла команду Таиланда со счётом 5:2 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.
ЧМ-2024 . 1/8 финала
27 сентября 2024, пятница. 15:30 МСК
Таиланд
Окончен
2 : 5
Франция
0:1 Бендали – 08:00 0:2 Туре – 22:32 1:2 Тхыанкланг – 24:03 1:3 Мохаммед – 28:46 2:3 Вингвон – 32:32 2:4 Мухудин – 37:40 2:5 Саадауи – 38:43
Французы открыли cчёт на восьмой минуте и увеличили отрыв на 22-й. Тайские футболисты смогли отыграть один мяч на 24-й минуте с помощью пенальти, но снова уступили. На 32-й минуте отставание опять сократилось. Однако два следующих друг за другом гола в концовке встречи позволили Франции одержать победу с крупным счётом.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
18:15
-
17:37
-
15:58
-
10:30
-
00:33
- 26 сентября 2024
-
23:38
-
22:48
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
20:26
-
17:54
-
17:19
-
16:53
-
15:57
-
15:16
-
14:28
-
13:58
-
13:14
-
13:02
-
12:19
-
11:14
-
10:06
-
09:55
-
00:34
- 25 сентября 2024
-
23:50
-
23:19
-
22:59
-
22:49
-
22:36
-
20:45
-
18:42
-
18:34