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Сборная Франции крупно обыграла Таиланд в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Сборная Франции крупно обыграла Таиланд в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции крупно обыграла команду Таиланда со счётом 5:2 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
27 сентября 2024, пятница. 15:30 МСК
Таиланд
Окончен
2 : 5
Франция
0:1 Бендали – 08:00     0:2 Туре – 22:32     1:2 Тхыанкланг – 24:03     1:3 Мохаммед – 28:46     2:3 Вингвон – 32:32     2:4 Мухудин – 37:40     2:5 Саадауи – 38:43    

Французы открыли cчёт на восьмой минуте и увеличили отрыв на 22-й. Тайские футболисты смогли отыграть один мяч на 24-й минуте с помощью пенальти, но снова уступили. На 32-й минуте отставание опять сократилось. Однако два следующих друг за другом гола в концовке встречи позволили Франции одержать победу с крупным счётом.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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