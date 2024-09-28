Фонд Ирины Винер запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля

Фонд президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения «Патриотического фестиваля Ирины Винер — звезды спорта, живой звук, живой голос», который по задумке состоится в мае 2025 года, «на празднование 80 лет Победы в Великой отечественной войне». Информация об этом появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Запрашиваемая сумма — 18,7 млн рублей. Софинансирование — 40,1 млн рублей. Соответственно, общая сумма расходов на фестиль будет превышать 58 млн рублей.

Заявителем выступает Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики, президентом которого является Винер.

Согласно заявке, цель проекта — объединить граждан России и представителей дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ на великой идеи мира, созидания и любви к России, посредством их прямого соприкосновения с великими достижениями российской культуры и спорта — художественной гимнастики.