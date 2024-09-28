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Фонд Ирины Винер запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля

Фонд Ирины Винер запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля
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Фонд президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения «Патриотического фестиваля Ирины Винер — звезды спорта, живой звук, живой голос», который по задумке состоится в мае 2025 года, «на празднование 80 лет Победы в Великой отечественной войне». Информация об этом появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Запрашиваемая сумма — 18,7 млн рублей. Софинансирование — 40,1 млн рублей. Соответственно, общая сумма расходов на фестиль будет превышать 58 млн рублей.

Заявителем выступает Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики, президентом которого является Винер.

Согласно заявке, цель проекта — объединить граждан России и представителей дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ на великой идеи мира, созидания и любви к России, посредством их прямого соприкосновения с великими достижениями российской культуры и спорта — художественной гимнастики.

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