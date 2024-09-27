Правительство Швейцарии одобрило заявку на проведение зимней Олимпиады 2038 года, что предусматривает начало улучшения имеющихся в стране спортивных объектов, распространение информации об Играх по всей стране, а также начало поиска и привлечения дополнительного финансирования. Таким образом, в 2027 году страна может получить окончательное право на проведение игр без необходимости соревноваться с другими организаторами.

«Это прекрасная возможность для страны и не будет проявлением мании величия. Это должны быть игры, которые подходят нам в Швейцарии — скромные, но в то же время красивые и вдохновляющие. Очень важно, чтобы население было вовлечено в процесс подготовки заявки Швейцарии. Мы хотим проводить только те игры, которые нравятся нашим людям», — приводит слова президента Швейцарии Виолы Амхед Bloomberg.