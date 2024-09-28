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Глава МОК заявил, что допуск российских атлетов на соревнования без флага укрепляет мир

Глава МОК заявил, что допуск российских атлетов на соревнования без флага укрепляет мир
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что допуск российских атлетов на Олимпийские игры и другие соревнования без флага укрепляет мир, а не разделяет его.

«В нашем мире, где властвуют ненависть, войны и конфликты, Олимпийские игры могут стать символом единства человечества. В Париже мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить отдельных нейтральных спортсменов на строгих условиях. Таким образом мы могли гарантировать, что спорт будет способствовать укреплению мира, а не углублять конфронтацию», — приводит обращение Баха к делегатам конгресса Международного союза биатлонистов ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде-2024 выступали 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр в Париже. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

Будущая зимняя Олимпиада пройдёт в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

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