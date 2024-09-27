Призёр ЧМ по прыжкам в высоту Акименко отстранён за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призёр чемпионата мира, российский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту, Михаил Акименко дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Причина отстранения спортсмена — нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Россиянин дисквалифицирован сроком на один год, с 25 апреля 2024 года по 24 апреля 2025 года. Все его результаты аннулированы, начиная с 29 октября 2023 года. Михаилу Акименко 28 лет, в 2019 году он стал победителем чемпионата России в помещении. Его личный рекорд – 2,35 м.