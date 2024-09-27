Аргентинские футболисты уверенно победили хорватов в матче 1/8 финала ЧМ по футзалу
Поделиться
Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.
ЧМ-2024 . 1/8 финала
27 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Хорватия
1:0 Бранди – 2' 2:0 Роза – 24'
На второй минуте за команду Аргентины отличился Алан Бранди. На 24-й минуте преимущество увеличил Матиас Роза.
Ранее сегодня, 27 сентября, в аналогичной стадии сборная Франции крупно обыграла Таиланд со счётом 5:2. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня определились все участники стадии 1/4 финала.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
20:21
-
20:01
-
18:15
-
17:37
-
15:58
-
10:30
-
00:33
- 26 сентября 2024
-
23:38
-
22:48
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
20:26
-
17:54
-
17:19
-
16:53
-
15:57
-
15:16
-
14:28
-
13:58
-
13:14
-
13:02
-
12:19
-
11:14
-
10:06
-
09:55
-
00:34
- 25 сентября 2024
-
23:50
-
23:19
-
22:59
-
22:49
-
22:36
-
20:45