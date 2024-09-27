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Аргентинские футболисты уверенно победили хорватов в матче 1/8 финала ЧМ по футзалу

Аргентинские футболисты уверенно победили хорватов в матче 1/8 финала ЧМ по футзалу
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
27 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Хорватия
1:0 Бранди – 2'     2:0 Роза – 24'    

На второй минуте за команду Аргентины отличился Алан Бранди. На 24-й минуте преимущество увеличил Матиас Роза.

Ранее сегодня, 27 сентября, в аналогичной стадии сборная Франции крупно обыграла Таиланд со счётом 5:2. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня определились все участники стадии 1/4 финала.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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