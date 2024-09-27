Аргентинские футболисты уверенно победили хорватов в матче 1/8 финала ЧМ по футзалу

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.

На второй минуте за команду Аргентины отличился Алан Бранди. На 24-й минуте преимущество увеличил Матиас Роза.

Ранее сегодня, 27 сентября, в аналогичной стадии сборная Франции крупно обыграла Таиланд со счётом 5:2. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня определились все участники стадии 1/4 финала.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.