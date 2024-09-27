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Кайрен Уилсон выразил недовольство, что чемпиона мира ставят играть за вторым столом

Кайрен Уилсон выразил недовольство, что чемпиона мира ставят играть за вторым столом
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Действующий чемпион мира по снукеру англичанин Кайрен Уилсон в социальных сетях выразил недовольство, заявив, что в спорте ничего не меняется, если чемпиона мира ставят играть за вторым столом, а не за первым.

«То же самое дерьмо в другой день, снова понижение до второго стола и выяснение отношений! Какие преимущества получает чемпион мира в наши дни? Второй стол в Саудовской Аравии в каждой игре, при том что там посеян под первым номером! Второй стол сегодня в Челтнеме и самый высокий рейтинг в сессии… К сожалению, в любимом спорте ничего не меняется, если твоё лицо не подходит… жёстко», — написал Уилсон в социальных сетях.

Напомним, ранее Уилсон стал победителем рейтингового турнира Xi'an Grand Prix, который проходил с 19 по 25 августа в центре киберспорта Цзюцзян в Сиане (Китай).

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