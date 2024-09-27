Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, прошли два матча 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.

1/8 финала, 27 сентября:

Таиланд — Франция — 2:5 (0:1, 2:4);

Аргентина — Хорватия — 2:0 (1:1, 1:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.