Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футзалу — 2024

Определились все пары стадии 1/4 финала чемпионата мира по футзалу — 2024, который в эти дни проходит в Узбекистане. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами.

29 сентября 2024 года:

15:30. Бразилия — Марокко;

18:00. Украина — Венесуэла.

30 сентября 2024 года:

15:30. Франция — Парагвай;

18:00. Казахстан — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.