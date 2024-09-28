Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Джадд Трамп — третий после О'Салливана и Хиггинса, кто оформил 1000-й сенчури в карьере

Джадд Трамп — третий после О'Салливана и Хиггинса, кто оформил 1000-й сенчури в карьере
Комментарии

Английский снукерист чемпион мира 2019 года первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп стал третьим снукеристом, кому удалось сделать 1000-й сенчури в карьере. Это произошло в четвертьфинальном матче British Open — 2024 с Марком Алленом. До этого всего двое спортсменов достигали такой отметки: Ронни О'Салливан и Джон Хиггинс.

Отметим, что Хиггинс и Трамп получили такое достижение в матче с Марком Алленом. Ронни О'Салливан свою тысячу сделал в матче с Нилом Робертсоном.

British Open — 2024 проходит с 23 по 29 сентября в Челтнеме (Англия). Общий призовой фонд турнира составляет € 502 тыс. Победитель заработает € 100 тыс. Действующим чемпионом соревнований является Марк Уильямс (Уэльс).

Материалы по теме
«Это я запомню навсегда». 77-й номер рейтинга устроил грандиозную сенсацию в снукере
«Это я запомню навсегда». 77-й номер рейтинга устроил грандиозную сенсацию в снукере
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android