«Стрела» обыграла «Красный Яр» в полуфинальной серии ЧР по регби

Регбийный клуб «Стрела» из Казани одержал домашнюю победу над красноярским клубом «Красный Яр» во третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 19:5 (19:0, 0:5). Таким образом, регбисты «Стрелы» сыграют в финале.

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч:

«Стрела» — «Красный Яр» — 19:5 (19:0, 0:5).

В финале чемпионата России по регби «Стрела» сыграет с красноярским «Енисеем-СТМ». Регбисты «Красного Яра» сразятся за бронзовые награды с клубом «Локомотив-Пенза». Ранее «Енисей» обыграл «Локомотив» в двухматчевой серии.

Финальная встреча состоится 6 октября в Красноярске.