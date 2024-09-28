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«Стрела» обыграла «Красный Яр» в полуфинальной серии ЧР по регби

«Стрела» обыграла «Красный Яр» в полуфинальной серии ЧР по регби
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Регбийный клуб «Стрела» из Казани одержал домашнюю победу над красноярским клубом «Красный Яр» во третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по регби. Матч завершился со счётом 19:5 (19:0, 0:5). Таким образом, регбисты «Стрелы» сыграют в финале.

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
28 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Стрела
Казань
Окончен
19 : 5
Красный Яр
Красноярск

Чемпионат России — 2024. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч:

  • «Стрела» — «Красный Яр» — 19:5 (19:0, 0:5).

В финале чемпионата России по регби «Стрела» сыграет с красноярским «Енисеем-СТМ». Регбисты «Красного Яра» сразятся за бронзовые награды с клубом «Локомотив-Пенза». Ранее «Енисей» обыграл «Локомотив» в двухматчевой серии.

Финальная встреча состоится 6 октября в Красноярске.

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