«Чеховские медведи» одержали непростую победу в ЧР над пермскими одноклубниками

Сегодня, 28 сентября, на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова гандбольный клуб из Подмосковья «Чеховские медведи» принимал команду «Пермские медведи» в рамках мужской Суперлиги-2024/2025. Итог встречи — 39:37 (21:18) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал правый полусредний чеховской команды Кирилл Котов, забросивший 10 мячей. Игрок пермского клуба Денис Афонин забил девять голов в ворота соперника.

«Чеховские медведи» набрали 10 очков в шести играх и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Перми с пятью очками в пяти матчах находится на пятой строчке. Лидирует в первенстве страны санкт-петербургский «Зенит», опережающий клуб из Чехова по наименьшему количеству проведённых игр.

Чемпионат России. Мужчины, 6-й тур

«Чеховские медведи» — «Пермские медведи» — 39:37 (21:18) (А.Котов — 10, Дзёмин — 6; Афонин — 9, Синицын — 6).