«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по футзалу среди женщин

Сегодня, 28 сентября, состоялся финальный матч Суперкубка России — 2024 по футзалу среди женщин. Победительницами стали спортсменки из мини-футбольного клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург). В борьбе за титул они обыграли команду «Лагуна-УОР» (Пенза) со счётом 6:1

В составе победителей дублями отметились Елизавета Никитина и Софья Синцова, по одному голу у Анастасии Дурандиной и Оксаны Маргарян. «Лагуна-УОР» ответила точным ударом Анжелики Троегубовой со штрафного.

Напомним, за два предыдущих сезона команда дважды стала чемпионом России и выиграла Кубок страны. Церемонию награждения провела заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Ирина Посиренина.