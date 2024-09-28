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«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по футзалу среди женщин

«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по футзалу среди женщин
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Сегодня, 28 сентября, состоялся финальный матч Суперкубка России — 2024 по футзалу среди женщин. Победительницами стали спортсменки из мини-футбольного клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург). В борьбе за титул они обыграли команду «Лагуна-УОР» (Пенза) со счётом 6:1

В составе победителей дублями отметились Елизавета Никитина и Софья Синцова, по одному голу у Анастасии Дурандиной и Оксаны Маргарян. «Лагуна-УОР» ответила точным ударом Анжелики Троегубовой со штрафного.

Напомним, за два предыдущих сезона команда дважды стала чемпионом России и выиграла Кубок страны. Церемонию награждения провела заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Ирина Посиренина.

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