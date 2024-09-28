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«Если бы мне только дали визу». Непомнящий отреагировал на анонс WR Chess Masters Cup

«Если бы мне только дали визу». Непомнящий отреагировал на анонс WR Chess Masters Cup
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в социальных сетях оставил комментарий к посту WR Chess Masters Cup с анонсом турнира.

«Если бы мне только дали визу», — написал Непомнящий в социальных сетях.

В состав игроков также вошли Арджун Эригайси, Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусатторов, Вишванатан Ананд, Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Видит Гуджрати, Даниил Дубов, Жавохир Синдаров, Раунак Садхвани, Виктор Бологан, Шреяс Роял, Александра Костенюк и Веселин Топалов.

WP Chess Masters Cup пройдёт с 14 по 18 октября в Лондоне (Великобритания).Турнир будет проходить в формате нокаута, по две партии в день с максимально быстрым классическим контролем времени — такого формата ещё не было.

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