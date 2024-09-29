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Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей 1/4 финала на 29 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей 1/4 финала на 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, состоятся первые два четвертьфинала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.
1/4 финала:

  • 15:30 мск. Бразилия — Марокко;
  • 18:00 мск. Украина — Венесуэла.

Напомним, действующий чемпион мира сборная Португалии сложила с себя полномочия, уступив в 1/8 финала команде Казахстана (1:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места.

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