Россиянин Глеб Сырица выиграл первый этап велогонки «Тур Лангкави — 2024»
Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица стал победителем первого этапа многодневки «Тур Лангкави — 2024» в Малайзии. Россиянин оторвался от преследователей за 250 метров до финиша и уверенно довёл гонку до победы.
«Тур Лангкави — 2024» входит в UCI ProSeries — вторую по рангу серию в велотуре. Гонка проходит по дорогам Малайзии с 29 сентября по 6 октября.
«Тур Лангкави-2024». 1-й этап. Куа — Куа, 96,5 км
- Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) — 2:04:37.
- Каспер Ван Уден (Нидерланды, Team Dsm-Firmenich Postnl) — то же время.
- Лоренцо Конфорти (Италия, Vf Group-Bardiani Csf- Faizane') — то же время.
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