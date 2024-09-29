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Россиянин Глеб Сырица выиграл первый этап велогонки «Тур Лангкави — 2024»

Россиянин Глеб Сырица выиграл первый этап велогонки «Тур Лангкави — 2024»
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Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица стал победителем первого этапа многодневки «Тур Лангкави — 2024» в Малайзии. Россиянин оторвался от преследователей за 250 метров до финиша и уверенно довёл гонку до победы.

«Тур Лангкави — 2024» входит в UCI ProSeries — вторую по рангу серию в велотуре. Гонка проходит по дорогам Малайзии с 29 сентября по 6 октября.

«Тур Лангкави-2024». 1-й этап. Куа — Куа, 96,5 км

  1. Глеб Сырица (Россия,  Astana Qazaqstan Team) — 2:04:37.
  2. Каспер Ван Уден (Нидерланды, Team Dsm-Firmenich Postnl) — то же время.
  3. Лоренцо Конфорти (Италия, Vf Group-Bardiani Csf- Faizane') —  то же время.
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