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«У нас был отличный «поезд». Глеб Сырица — о победе на 1-м этапе велогонки в Малайзии

«У нас был отличный «поезд». Глеб Сырица — о победе на 1-м этапе велогонки в Малайзии
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Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица прокомментировал свою победу на первом этапе многодневки «Тур Лангкави — 2024» в Малайзии.

«Этап был коротким и очень быстрым. Ребята всё время были рядом со мной, помогали держать позицию, подвозили воду, так как было очень жарко. На последних километрах у нас был отличный «поезд», мы вышли вперёд, заняли позицию под спринт. На заключительном километре я спуртанул. После бельгийских классик чувствую себя достаточно неплохо, так что рад, что удалось показать хорошую форму сразу на первом же этапе. Настраиваюсь на борьбу на каждом спринтерском этапе», – сказал Сырица после гонки.

Тур Лангкави — 2024» входит в UCI ProSeries — вторую по рангу серию в велотуре. Гонка проходит по дорогам Малайзии с 29 сентября по 6 октября.

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