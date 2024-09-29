Сборная Бразилии вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу, обыграв Марокко
Поделиться
Завершился первый матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии без проблем обыграла команду Марокко со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.
ЧМ-2024 . 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Марокко
1:0 Марсель – 11:02 2:0 Лино – 17:02 3:0 Диего – 28:55 3:1 Бумезу – 34:24
Марсель вывел сборную Бразилии вперёд на 11-й минуте, на 17-й минуте Леандро Лино удвоил преимущество команды. Диего довёл счёт до разгромного, забив третий мяч команды на 29-й минуте. Единственный гол марокканцев забил Отман Бумезу на 34-й минуте.
В полуфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча Украина — Венесуэла.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
18:02
-
17:16
-
14:00
-
13:53
-
09:45
- 28 сентября 2024
-
19:17
-
18:07
-
15:57
-
13:29
-
10:16
-
09:54
-
00:56
-
00:40
-
00:03
- 27 сентября 2024
-
22:10
-
21:50
-
21:24
-
20:48
-
20:21
-
20:01
-
18:15
-
17:37
-
15:58
-
10:30
-
00:33
- 26 сентября 2024
-
23:38
-
22:48
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
20:26
-
17:54
-
17:19