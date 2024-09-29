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Сборная Бразилии вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу, обыграв Марокко

Сборная Бразилии вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу, обыграв Марокко
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Завершился первый матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии без проблем обыграла команду Марокко со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Марокко
1:0 Марсель – 11:02     2:0 Лино – 17:02     3:0 Диего – 28:55     3:1 Бумезу – 34:24    

Марсель вывел сборную Бразилии вперёд на 11-й минуте, на 17-й минуте Леандро Лино удвоил преимущество команды. Диего довёл счёт до разгромного, забив третий мяч команды на 29-й минуте. Единственный гол марокканцев забил Отман Бумезу на 34-й минуте.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча Украина — Венесуэла.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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