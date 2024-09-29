Сборная Бразилии вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу, обыграв Марокко

Завершился первый матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии без проблем обыграла команду Марокко со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

Марсель вывел сборную Бразилии вперёд на 11-й минуте, на 17-й минуте Леандро Лино удвоил преимущество команды. Диего довёл счёт до разгромного, забив третий мяч команды на 29-й минуте. Единственный гол марокканцев забил Отман Бумезу на 34-й минуте.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча Украина — Венесуэла.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.