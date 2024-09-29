Эфиопский бегун Менгеша — победитель юбилейного Берлинского марафона

Сегодня, 29 сентября, состоялся 50-й Берлинский марафон. Победителем соревнований стал бегун из Эфиопии Милкеса Менгеша, преодолев дистанцию за 2.03,17. Второе место занял представитель Кении Киприан Котут (2.03,22), а тройку лидеров замкнул эфиопец Хайманот Алю (2.03,31).

В женском забеге лидером стала Тигист Кетема с результатом 2.16,42, вторую строчку заняла Меставот Фикир 2.18,48. Замыкает тройку призёров Босена Мулати (2.19,00). Призовой фонд для победителей составил € 45 тыс.

Отметим, впервые за 11 лет в соревнованиях не приняли участие двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге из Кении и обладатель двух золотых олимпийских наград на дистанции 10 000 м и золота Игр-2008 на дистанции 5000 м Кенениса Бекеле из Эфиопии.