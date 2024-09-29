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Николай Валуев отреагировал на решение ISU о недопуске россиян до международных стартов

Николай Валуев отреагировал на решение ISU о недопуске россиян до международных стартов
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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск россиян к международным стартам.

«Нужно продолжать развивать международные форматы и проводить такие турниры на территории России. Есть большое количество стран, которые не готовы принимать однополярный мир. Те же Игры БРИКС, Игры дружбы должны стать хорошим не только спортивным, но и финансовым подспорьем для многих. Очевидно, некоторые международные федерации и Международный олимпийский комитет недовольны таким положением дел», — приводит слова Валуева ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил 27-28 сентября в Лозанне. Однако решение об отстранении оставили в силе.

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