Николай Валуев отреагировал на решение ISU о недопуске россиян до международных стартов

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск россиян к международным стартам.

«Нужно продолжать развивать международные форматы и проводить такие турниры на территории России. Есть большое количество стран, которые не готовы принимать однополярный мир. Те же Игры БРИКС, Игры дружбы должны стать хорошим не только спортивным, но и финансовым подспорьем для многих. Очевидно, некоторые международные федерации и Международный олимпийский комитет недовольны таким положением дел», — приводит слова Валуева ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил 27-28 сентября в Лозанне. Однако решение об отстранении оставили в силе.