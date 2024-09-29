Тадей Погачар стал чемпионом мира по велоспорту — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар завоевал титул чемпиона мира по велоспорту — 2024, выиграв в групповой гонке. Спортсмен преодолел дистанцию за 6.27,30. Вторым стал австралиец Бен О'Коннор с отставанием от лидера в 0,34. Тройку лидеров замкнул Матье ван дер Пул из Нидерландов. Россиян Александр Власов занял 32-ю строчку.

Чемпионат мира. Групповая гонка. Мужчины:

1. Тадей Погачар (Словения)

2. Бен О’Коннор (Австралия)

3. Матье ван дер Пул (Нидерланды)

4. Томс Скуиньш (Латвия)

5. Ремко Эвенепул (Бельгия)

6. Марк Хирши (Швейцария)

7. Бен Хили (Ирландия)

8. Энрик Мас (Испания)

9. Куинн Симмонс (США)

10. Ромен Барде (Франция)…

32. Александр Власов (Россия)