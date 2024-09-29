Погачар — о победе на ЧМ: возможно, я сделал глупую атаку, но не сдавался до самого конца

Словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал победу на чемпионате мира по велоспорту — 2024, который прошёл с 21 по 29 сентября в Цюрихе (Швейцария).

«Не могу поверить в то, что сейчас произошло. После такого сезона я оказал на себя огромное давление сегодня. Испытывал давление от себя, от команды, мы приехали сюда за победой. Гонка разворачивалась очень быстро. Был опасный отрыв, и я, возможно, сделал глупую атаку, но, к счастью, Ян [Тратник] был рядом со мной. Не сдавался до самого финала. Это был невероятный день. Конечно, хотел получить этот титул после многих лет борьбы за «Тур де Франс» и другие гонки, никогда не ставил перед собой цель стать чемпионом мира, и в этом году всё прошло гладко», — приводит слова Погачара Eurosport.

Словенец завоевал «Тройную корону» велоспорта, оторвавшись от основного пелотона за 100 км до финиша, прорвавшись через 16 гонщиков, а затем уйдя в одиночку примерно за 50 км до финиша.