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Сборная Украины крупно обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал ЧМ по футзалу

Сборная Украины крупно обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал ЧМ по футзалу
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Завершился второй матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Украины крупно обыграла команду Венесуэлы со счётом 9:4 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Украина
Окончен
9 : 4
Венесуэла
1:0 Абакшин – 04:14     1:1 Франсия – 05:15     2:1 Шотурма – 13:57     3:1 Абакшин – 15:07     3:2 Вьямонте – 15:42     3:3 Видаль – 16:04     4:3 Абакшин – 17:14     5:3 Швед – 19:36     6:3 Семенченко – 20:24     7:3 Сухов – 26:09     7:4 Морильо – 29:38     8:4 Чернявский – 31:34     9:4 Микитюк – 37:51    

В полуфинале сборная Украины сыграет с командой из Бразилии, которая ранее оказалась сильнее Марокко со счётом 3:1.

Ещё два четвертьфинальных матча состоятся завтра, 30 сентября. В них сыграют Франция — Парагвай, Казахстан — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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