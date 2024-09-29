Сборная Украины крупно обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал ЧМ по футзалу
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Завершился второй матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Украины крупно обыграла команду Венесуэлы со счётом 9:4 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.
ЧМ-2024 . 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Украина
Окончен
9 : 4
Венесуэла
1:0 Абакшин – 04:14 1:1 Франсия – 05:15 2:1 Шотурма – 13:57 3:1 Абакшин – 15:07 3:2 Вьямонте – 15:42 3:3 Видаль – 16:04 4:3 Абакшин – 17:14 5:3 Швед – 19:36 6:3 Семенченко – 20:24 7:3 Сухов – 26:09 7:4 Морильо – 29:38 8:4 Чернявский – 31:34 9:4 Микитюк – 37:51
В полуфинале сборная Украины сыграет с командой из Бразилии, которая ранее оказалась сильнее Марокко со счётом 3:1.
Ещё два четвертьфинальных матча состоятся завтра, 30 сентября. В них сыграют Франция — Парагвай, Казахстан — Аргентина.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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