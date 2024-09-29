Сборная Украины крупно обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал ЧМ по футзалу

Завершился второй матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Украины крупно обыграла команду Венесуэлы со счётом 9:4 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

В полуфинале сборная Украины сыграет с командой из Бразилии, которая ранее оказалась сильнее Марокко со счётом 3:1.

Ещё два четвертьфинальных матча состоятся завтра, 30 сентября. В них сыграют Франция — Парагвай, Казахстан — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.