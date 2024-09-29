Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, прошли два матча 1/4 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/4 финала, 29 сентября:

Бразилия — Марокко — 3:1 (2:0, 1:1);

Украина — Венесуэла — 9:4 (5:3, 4:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.