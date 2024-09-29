Автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» попал в ДТП

Сегодня, 29 сентября, произошло ДТП в станице Старокорсунская. Грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились болельщики гандбольного клуба «Виктор». В официальном заявлении клуба сообщается, что среди пассажиров нет погибших, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три – с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой.

Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края, предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим. Спасибо всем за участие и поддержку. Обязательно будем держать в курсе событий», — написано в заявлении клуба.

Болельщики гандбольного клуба «Виктор» возвращались с матча чемпионата России с краснодарским СКИФом. На встречную полосу выехал грузовик, из-за чего произошло столкновение. После чего транспорт воспламенился. На данный момент пожар удалось локализовать. Из 49 человек пострадали 17 человек пострадали. По сообщениям МЧС, погиб водитель грузовика, а водитель автобуса пострадал.