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Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей 1/4 финала на 30 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей 1/4 финала на 30 сентября
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Сегодня, 30 сентября, состоятся два четвертьфинала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/4 финала:

  • 15:30 мск — Франция — Парагвай
  • 18:00 мск — Казахстан — Аргентина

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места.

Календарь чемпионата мира по футзалу - 2024
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