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Сборная Франции стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футзалу

Сборная Франции стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футзалу
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Завершился третий матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Гуирио – 21:57     1:1 Мартинес – 27:51     2:1 Мохаммед – 34:09    

Уассини Гуирио вывел сборную Франции вперёд на 22-й минуте, парагваец Франсиско Мартинес сравнял счёт на 28-й. Абдессамад Мохаммед забил победный гол на 34-й минуте встречи.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Казахстан — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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