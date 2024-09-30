Сборная Франции стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футзалу

Завершился третий матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

Уассини Гуирио вывел сборную Франции вперёд на 22-й минуте, парагваец Франсиско Мартинес сравнял счёт на 28-й. Абдессамад Мохаммед забил победный гол на 34-й минуте встречи.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Казахстан — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.