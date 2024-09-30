Сборная Франции стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футзалу
Поделиться
Завершился третий матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.
ЧМ-2024 . 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Гуирио – 21:57 1:1 Мартинес – 27:51 2:1 Мохаммед – 34:09
Уассини Гуирио вывел сборную Франции вперёд на 22-й минуте, парагваец Франсиско Мартинес сравнял счёт на 28-й. Абдессамад Мохаммед забил победный гол на 34-й минуте встречи.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Казахстан — Аргентина.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
Комментарии
- 30 сентября 2024
-
17:14
-
12:54
-
11:00
- 29 сентября 2024
-
23:44
-
23:34
-
22:15
-
21:26
-
19:52
-
19:27
-
19:07
-
18:02
-
17:16
-
14:00
-
13:53
-
09:45
- 28 сентября 2024
-
19:17
-
18:07
-
15:57
-
13:29
-
10:16
-
09:54
-
00:56
-
00:40
-
00:03
- 27 сентября 2024
-
22:10
-
21:50
-
21:24
-
20:48
-
20:21
-
20:01
-
18:15
-
17:37
-
15:58
-
10:30
-
00:33