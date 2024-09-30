Паралимпиец Андрей Калина: это абсурд — не ехать на Олимпиаду и Паралимпиаду

Семикратный паралимпийский чемпион пловец Андрей Калина высказался о выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Можно ли сказать, что патриотизм не в размахивании флагом заключается, а в том, чтобы твои действия служили примером для будущих поколений?

— Да, это близко к правде. Обстоятельства же бывают разными. Главное, как в этих обстоятельствах заставить себя мобилизоваться, работать, несмотря ни на что. Ну как можно говорить, что спортсмен где-то не должен выступать, если это заложено в его предназначении. А где же это делать, как не на соревнованиях, за которыми следит весь мир. Это абсурд, если не ехать на Олимпиаду и Паралимпиаду, ведь ничего лучше человечество не придумало, — сказал Калина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.