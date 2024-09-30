Выступавший за Украину паралимпиец Калина: меня никто и никогда не называл предателем

Семикратный паралимпийский чемпион российский пловец Андрей Калина, ранее выступавший за сборную Украины, рассказал об отношении к своей смене гражданства.

— Вы часто слышали в свой адрес слово «предатель»?

— Меня никто и никогда не называл предателем. Ни на Украине, где я родился и за которую выступал, ни в России, куда я переехал, где живу и за которую выступаю. Хотя я подозревал, что в мою сторону будут какие-то возгласы подобного плана. Либо я не встречал людей, которые так считают, либо так и есть на самом деле. Подозреваю, что я в своей жизни просто на правильном месте, занимаюсь нужными вещами. Это помогает развиваться не только мне, но и тому окружению, которое вокруг меня. В первую очередь за это ценю и уважаю паралимпийское движение, — сказал Калина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.