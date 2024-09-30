Паралимпиец Андрей Калина вспомнил, когда в последний раз побеждал под российским флагом

Семикратный паралимпийский чемпион пловец Андрей Калина вспомнил, когда в последний раз побеждал под российским флагом.

«Это был чемпионат мира 2019 года. Конечно же, мы все хотим, чтобы как можно быстрее всё было, как раньше. Надеюсь, этого дождёмся. Но я хочу подчеркнуть, что в Париже, несмотря на все ограничения, мы чувствовали себя командой. Все сложности нас только объединили ещё сильнее, сделали команду сильнее изнутри. Конечно, грустно смотреть на те обстоятельства, которые сложились сейчас. Если мы будем впадать в уныние и вспоминать только о былых временах, то будем только расстраиваться. Если будем заглядывать в будущее и мечтать, нас может сжечь страх – страх неосуществления всех этих моментов. Нужно жить настоящим и исходить исключительно из сегодняшнего момента. Так вышло, что в этих условиях нам нужно развиваться. Мой долг, как я считаю, развивать себя и паралимпийское плавание в нашей стране в этих обстоятельствах. Это очень важно. Ведь будущим поколениям тоже нужно будет плавать, настраивать себя и искать мотивацию. И много зависит от того, что мы для этого делаем сейчас, от наших сегодняшних поступков и результатов», сказал Калина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.