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«Спорт Бизнес Конгресс» собрал лидеров спортивного бизнеса России

«Спорт Бизнес Конгресс» собрал лидеров спортивного бизнеса России
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С 26 по 27 сентября в Москве прошёл первый «Спорт Бизнес Конгресс», масштабный форум и выставка об инфраструктуре, управлении, маркетинге и технологиях в спортивной индустрии.

От редакции «Чемпионата» на мероприятии выступили директор по маркетингу Галина Зубкова и главный редактор Вячеслав Опахин.

В рамках деловой программы состоялась презентация сообщества чемпионов, желающих продвигать спорт, – проект представили олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Александр Большунов, Дмитрий Труненков и Лилия Линда (Ахаимова).

За два дня «Спорт Бизнес Конгресс» посетили 1884 человека. На четырёх сценах 247 спикеров выступили в 39 сессиях деловой программы общей продолжительностью более 50 часов. Эксперты конгресса – ведущие специалисты отрасли: чиновники высшего звена, собственники и руководители компаний, титулованные спортсмены, топ-менеджеры.

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