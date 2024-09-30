Сборная Аргентины разгромила Казахстан в 1/4 финала чемпионата мира по футзалу

Завершился последний матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины крупно обыграла команду Казахстана со счётом 6:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.
В составе сборной Аргентины отличились Матиас Роза (22-я минута), Анхель Клаудино (27-я), Себастьян Корсо (33-я), Лукас Боло-Алемани (34-я) и Кевин Арриета (28-я и 36-я). Единственный гол казахов забил Даурен Турсагулов на 34-й минуте. На 36-й он же был удалён с поля.
В полуфинале аргентинцы сыграют со сборной Франции. Во втором матче 1/2 финала Бразилия поборется с Украиной.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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