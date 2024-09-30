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Сборная Аргентины разгромила Казахстан в 1/4 финала чемпионата мира по футзалу

Сборная Аргентины разгромила Казахстан в 1/4 финала чемпионата мира по футзалу
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Завершился последний матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины крупно обыграла команду Казахстана со счётом 6:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 6
Аргентина
0:1 Роза – 21:59     0:2 Клаудино – 26:39     0:3 Арриета – 28:52     0:4 Корсо – 32:02     1:4 Турсагулов – 33:32     1:5 Боло-Алемани – 33:57     1:6 Арриета – 35:39    
Удаления: Турсагулов – 35:41' / нет

В составе сборной Аргентины отличились Матиас Роза (22-я минута), Анхель Клаудино (27-я), Себастьян Корсо (33-я), Лукас Боло-Алемани (34-я) и Кевин Арриета (28-я и 36-я). Единственный гол казахов забил Даурен Турсагулов на 34-й минуте. На 36-й он же был удалён с поля.

В полуфинале аргентинцы сыграют со сборной Франции. Во втором матче 1/2 финала Бразилия поборется с Украиной.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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