Сборная Аргентины разгромила Казахстан в 1/4 финала чемпионата мира по футзалу

Завершился последний матч 1/4 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины крупно обыграла команду Казахстана со счётом 6:1 и вышла в полуфинал турнира в Узбекистане.

В составе сборной Аргентины отличились Матиас Роза (22-я минута), Анхель Клаудино (27-я), Себастьян Корсо (33-я), Лукас Боло-Алемани (34-я) и Кевин Арриета (28-я и 36-я). Единственный гол казахов забил Даурен Турсагулов на 34-й минуте. На 36-й он же был удалён с поля.

В полуфинале аргентинцы сыграют со сборной Франции. Во втором матче 1/2 финала Бразилия поборется с Украиной.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.