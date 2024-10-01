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В ВФП сообщили о скором объединении федераций водных видов спорта

В ВФП сообщили о скором объединении федераций водных видов спорта
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что 31 октября на конференции будет принято решение об объединении федераций водных видов спорта.

«31 октября состоится конференция, на ней будут решаться вопросы объединения федераций и принятия устава новой федерации. По поводу руководства на данный момент сказать ничего не могу», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Ранее руководящие органы федераций спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики России и спортивной аэробики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию.

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