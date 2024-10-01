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Обновлённый рейтинг ФИДЕ: Ян Непомнящий — на девятом месте, лидирует Магнус Карлсен

Обновлённый рейтинг ФИДЕ: Ян Непомнящий — на девятом месте, лидирует Магнус Карлсен
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает девятую строчку в обновлённом рейтинге ФИДЕ по состоянию на 1 октября. Лидером классификации является 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ на октябрь 2024 года:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2831 балл.

2. Хикару Накамура (США) — 2802.

3. Арджун Эригайси (Индия) — 2797.

4. Фабиано Каруана (США) — 2796.

5. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2794.

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2783.

7. Алиреза Фируджа (Франция) — 2767.

8. Вэй И (Китай) — 2763.

9. Ян Непомнящий (Россия) — 2755.

10. Уэсли Со (США) — 2751…

30. Владислав Артемьев (Россия) — 2701…

37. Даниил Дубов (Россия) — 2693…

40. Александр Грищук (Россия) — 2689…

45. Евгений Томашевский (Россия) — 2681…

49. Андрей Есипенко (Россия) — 2677.

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