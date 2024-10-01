Олег Белозёров избран первым президентом объединённой Федерации гимнастики России

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров избран президентом объединённой Федерации гимнастики России. Об этом сообщает «РИА новости Спорт» со ссылкой на отчётно-выборную конференцию Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Выборы главы объединённой федерации гимнастики России проходили путём голосования. Белозёров был единственным кандидатом на эту должность.

Ранее руководящие органы федераций спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики России и спортивной аэробики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию.