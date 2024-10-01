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Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики
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Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на отчётно-выборную конференцию Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), которая проходит 1 октября в Москве.

Винер руководила ВФХГ с 2008 года. Ранее она сообщила, что продолжит работу линейным тренером.

Также свои посты покидают президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.

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