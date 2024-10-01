Алишер Усманов выиграл суд у телеканала ARD по делу о системе подкупов в фехтовании

Российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD по делу о «системе подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на представителя бизнесмена.

По информации источника, Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространённые телеканалом ARD, которые были опубликованы в двух статьях и видеорепортаже о фехтовании на Олимпийских играх в Париже. В них немецкий журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил Усманова в создании «системы подкупа судей» в фехтовании.

В начале 2022 года Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.