Валентина Родионенко: Никита Нагорный завершил карьеру, он избран вице‑президентом ФГР

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный завершил спортивную карьеру. Он избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).

«На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный.

Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.