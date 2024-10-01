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Призёр ЧМ по конькобежному спорту Данила Семериков намерен выступать за Узбекистан

Призёр ЧМ по конькобежному спорту Данила Семериков намерен выступать за Узбекистан
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Российский спортсмен, призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Данила Семериков планирует выступать за сборную Узбекистана.

«Данила Семериков, Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана, СКР (Союз конькобежцев России. — Прим. «Чемпионата») дал им карантин в два года», — приводит слова президента СКР Николая Гуляева «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил 27-28 сентября в Лозанне. Однако решение об отстранении оставили в силе.

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