Российский пауэрлифтер уронил на себя штангу на турнире в Оренбурге

Российский пауэрлифтер Павел Шипулов уронил штангу весом 390 кг себе на грудь на турнире Лиги профессионального жима в Оренбурге. Спортсмен планировал установить новый рекорд соревнований.

У пауэрлифтера «вылетела» левая кисть при выполнении упражнения, после чего он уронил снаряд на себя. Ему потребовалась помощь страхующих, чтобы поднять штангу с живота. Отмечается, что спортсмен избежал серьёзных повреждений.

37-летний Павел Шипулов участвует в профессиональных соревнованиях по жиму лёжа с 2017 года. Его личным рекордом является вес 395 кг, который он взял год назад на турнире NAP Golden Tiger XVII в Екатеринбурге.