Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский пауэрлифтер уронил на себя штангу на турнире в Оренбурге

Российский пауэрлифтер уронил на себя штангу на турнире в Оренбурге
Комментарии

Российский пауэрлифтер Павел Шипулов уронил штангу весом 390 кг себе на грудь на турнире Лиги профессионального жима в Оренбурге. Спортсмен планировал установить новый рекорд соревнований.

У пауэрлифтера «вылетела» левая кисть при выполнении упражнения, после чего он уронил снаряд на себя. Ему потребовалась помощь страхующих, чтобы поднять штангу с живота. Отмечается, что спортсмен избежал серьёзных повреждений.

37-летний Павел Шипулов участвует в профессиональных соревнованиях по жиму лёжа с 2017 года. Его личным рекордом является вес 395 кг, который он взял год назад на турнире NAP Golden Tiger XVII в Екатеринбурге.

Материалы по теме
Фото
Польскую тяжелоатлетку едва не придавило штангой на молодёжном чемпионате мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android