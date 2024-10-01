FORWARD представил новую коллекцию осенней одежды

Актуальные модели осени в новой капсуле FORWARD. Идентичность компании: любовь к спорту, стремление к здоровому образу жизни, крепкие дружеские связи, жажда развития, путешествия, семейные ценности, движение вперёд, ведь движение и есть жизнь. Новая коллекция гармонично отражает философию бренда. В ней можно найти одежду, обувь и аксессуары для самых разных поводов, будь то тренировка, прогулка, активный отдых или путешествие.

Сегодня спортивный стиль — это нечто большее, чем одежда для тренировок. Это свободный и самодостаточный гардероб, в котором органично сочетаются спортивные штаны и классические пальто, кеды и юбки, джинсы и другая одежда. Мода на этот стиль продолжает выходить за пределы спортзалов, предоставляя множество возможностей для создания стильных образов. FORWARD выпустили коллекцию, которая транслирует этот посыл.

Бомбер – ключевой элемент новой линейки.

Бомбер, который отражает sportshic – современный стиль, где спорт и универсальность идут рука об руку. Практичность встречается с модой. Куртки для тренировок больше не скучные и однообразные. Бомбер от FORWARD – уникальная единица гардероба, которая поможет сделать любой образ ярким и стильным, не отказываясь от комфорта.

Фото: Пресс-служба Forward

Лёгкий, удобный, стильный. С ним можно чувствовать себя уверенно, будь то поход на тренировку, прогулка на свежем воздухе или поездка в офис. В то же время бомбер станет прекрасным дополнением для casual образа в прохладную погоду: девушки могут сочетать его с каблуками и джинсами, а молодые люди со свитшотами и майками.

Фото: Пресс-служба Forward

Без кроссовок тоже не обошлось. В осеннюю капсулу вошла и обувь. Оттенки болотного, зеленого, серого преобладают в текущей коллекции. Они созданы для активных людей, которые ценят не только комфорт, но и хотят выделиться из толпы. Лёгкие и дышащие материалы делают кроссовки удобными, а яркие акценты и элегантные линии подчеркивают индивидуальность. В независимости от того, куда вы отправляетесь, новые кроссовки станут надежным спутником, позволяя оставаться в тренде и чувствовать себя уверенно этой осенью.

Фото: Пресс-служба Forward

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