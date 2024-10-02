«Громких заявлений пока что не делаю». Никита Нагорный — о завершении карьеры

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный высказался о завершении карьеры. Ранее стало известно, что он был избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).

«Обнадёживать детей мы не будем сегодня. Потому что большое количество ребят тянутся к нам, к спортсменам. И когда ты говоришь, что я ухожу, то они теряют своего кумира или наставника. Поэтому таких громких заявлений пока что не делаю, учитывая, что хочется сделать это красиво. Хочется это сделать масштабно, скорее всего, в Ростове‑на‑Дону. Возможно, это будут какие‑то соревнования. Пока что держу себя в форме, тренируюсь. Если вы завтра скажете, что впереди чемпионат мира, то я на него не поеду.

У нас есть подрастающее поколение, у нас есть дети, которые не все хотят сейчас услышать это заявление. А взрослые люди понимают, что я уже давно занимаюсь, наверное, на сегодняшний день более важными делами –для страны и спорта», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».