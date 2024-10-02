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Чемпионат мира по футзалу: расписание соревновательного дня 2 октября

Чемпионат мира по футзалу: расписание соревновательного дня 2 октября
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Сегодня, 2 октября, состоится первый полуфинал мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/2 финала, 2 октября:

  • 18:00. Украина — Бразилия.
ЧМ-2024 . 1/2 финала
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Украина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинале украинцы разгромили сборную Венесуэлы (9:4), а бразильцы обыграли Марокко (3:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места.

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