Чемпионат мира по футзалу: расписание соревновательного дня 2 октября

Сегодня, 2 октября, состоится первый полуфинал мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/2 финала, 2 октября:

18:00. Украина — Бразилия.

В четвертьфинале украинцы разгромили сборную Венесуэлы (9:4), а бразильцы обыграли Марокко (3:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места.