USADA дисквалифицировало 70-летнюю легкоатлетку на четыре года за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало 70-летнюю легкоатлетку Лоретту Тёрнер. Срок отстранения составит четыре года.

Тёрнер сдала положительный допинг-тест на оксандролон и его метаболиты во время чемпионата США по лёгкой атлетике среди ветеранов в июле 2024 года. Четырёхлетний период дисквалификации спортсменки начался 9 августа, в день начала временного отстранения. Кроме того, Тёрнер была дисквалифицирована со всех соревнований с 19 июля.

Лоретта Тёрнер обладает лучшими результатами в мире в беге на 50, 60 и 100 м среди спортсменов в возрасте от 65 до 69 лет. Их она установила в 2023 году.