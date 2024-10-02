«Я предана своей стране». Легкоатлетка Хасанова — о смене спортивного гражданства

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова рассказала, было ли у неё желание сменить спортивное гражданство.

— У тебя не было желания сменить спортивное гражданство? Борцы, кто на это пошёл, сколько медалей в Париже собрали? И они даже в российских регионах герои, хотя награды приносили Сербии, Бахрейну, но не России.

— Нет, никогда такого желания не было. Я предана своей стране, своему региону, своей команде. В меня вкладывают всё, чтобы я развивалась, верят в меня. Я не смогу уехать далеко от родителей и родины. Не зря же говорят, что надежда умирает последней. Верю в то, что когда-то нас вернут. Хотя время идёт, силы и здоровье постепенно уходят, а моложе я не становлюсь. Стараюсь не отчаиваться, это верой и живу.

— И сколько ты готова верить и терпеть? Париж уже мимо пролетел, а ты – в самом расцвете сил.

— Наверное, максимум – два года. Эмоциональное состояние немного шаткое, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.