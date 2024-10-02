Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Очень обидно». Легкоатлетка Хасанова — о нефиксации своих мировых рекордов

«Очень обидно». Легкоатлетка Хасанова — о нефиксации своих мировых рекордов
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова выразила сожаление о нефиксации своих мировых рекордов в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 м.

— А твои мировые рекорды не фиксируются, поскольку нет международных судей. Ты уже второй раз показываешь лучший результат в истории на 10 000 м, но это только рекорд России.
— Очень обидно, поскольку я понимаю, что даже сама, возможно, к этому времени подобраться уже не смогу, поскольку это очень быстрые секунды. Конечно, с хорошей подготовкой без травм можно замахнуться и на большее, но стараюсь не загадывать. Очень жду, что мы вернёмся на международные старты, поскольку сейчас, зная, на что я способна, я была бы намного более уверенной. Даже против чемпионок мира, против олимпийских чемпионок я бы нисколько не сомневалась в себе, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android