«Я бы все деньги отдала». Эльвира Хасанова — о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова заявила, что готова выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

— Перед Олимпиадой было много разговоров, стоит ли туда вообще ехать при таком отношении к России. Если бы тебе сказали – ты едешь в нейтральном статусе?

— Я бы поехала. Спортивная жизнь довольно короткая, нужно использовать любой шанс. Кто выступал против поездки? Люди на руководящих должностях, олимпийские чемпионы, которые своего уже добились. Так почему вы отказываете другим в этом праве? Вы оказались в нужное время в нужном месте, успели себя реализовать. А мы сейчас в другой ситуации, в замкнутом круге, заперты на российских стартах. Нам тоже хочется показать себя на мировом уровне, воспользоваться, возможно, единственным шансом в жизни. Знаете, за свою карьеру я никогда не выступала под российским флагом. Я пришла в лёгкую атлетику в 2016-м, когда наших легкоатлетов уже отстранили. Но все прекрасно знали, что мы из России. На юношеском чемпионате мира в Кении в 2017-м я шла под нейтральным флагом, но все говорили, что я из России. То же самое было и на других соревнованиях.

Да, мне очень обидно, что я не выступала под флагом своей страны, и я мечтаю о том, что это всё-таки случится. Но это не значит, что я вообще не должна нигде выступать, раз меня допускают только как нейтрала. Если ты выступаешь под нейтральным флагом, это вообще не означает, что ты от Родины отрекаешься и её предаёшь. Ты просто пользуешься тем шансом, что тебя предоставляется.

— Да у обычных людей была только одна претензия – пусть платят за всё сами и едут.

— Я бы все деньги отдала, что у меня есть, чтобы поехать на Олимпиаду. Все призовые, всё заработанное вложила бы – сразу, без малейших раздумий. А если бы ни хватило, мне бы помогли близкие люди, помог бы тренер. Ну разве можно сопоставить деньги и возможность выступить на Олимпиаде? У меня такого шанса может уже не быть, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.