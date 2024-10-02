«В России нет никакого интереса». Легкоатлетка Хасанова — о конкуренции в стране

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова, выступающая в спортивной ходьбе, заявила, что ей неинтересно соревноваться в России.

— В России нет такой конкуренции?

— Честно? Вообще нет конкуренции, никакого интереса выходить на старт. Я такой человек, что люблю задавать темп с первых метров, поскольку должна почувствовать энергию с первых же секунд. Плохо, что девочки не поддерживают меня в этом. Приходится, скажем так, на уровне парней первые километры идти. У нас же люди начинают с «раскатом», чтобы постепенно темп увеличивать. Но это не моё. Для меня борьба начинается с выстрелом пистолета, и сразу идёт интенсивная работа. Сразу – темп, высокая скорость, которую нужно поддерживать, не давать себе слабины. А наши девочки не привыкли к такой работе. Я так скажу – если к середине дистанции, будь это десятка или 20 км, ко мне не подобрались, то уже не и подберутся, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.