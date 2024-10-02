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Эльвира Хасанова рассказала, чем планирует заняться после спортивной ходьбы

Эльвира Хасанова рассказала, чем планирует заняться после спортивной ходьбы
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Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова, выступающая в спортивной ходьбе, рассказала о планах после завершения спортивной карьеры.

— Ты могла бы больше бегать. Ты идёшь чуть медленнее, чем на наших стартах бегут.
— Я сама по себя человек выносливый. И в голове у меня, честно говоря, крутится мысль, что, когда я закончу со спортивной ходьбой, буду пробовать себя в полумарафонах. Но бег – другая дисциплина. Тут ставить технику нужно. Так что я об этом уже думаю. Нужно пробовать. Я же ушла из биатлона в лёгкую атлетику, не знала, что в итоге получится. Кто не рискует, то ничего и не выигрывает. Повторю, когда закончу с ходьбой, попробую реализовать себя в беге.

— Необычно для скороходов. Они если карьеру заканчивают, то обычно просто уходят из спорта. А ты побегать хочешь.
— А почему нет? Мне всего 24 года. Есть силы и желание реализовать себя в спорте по полной программе, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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